Hanoi (VNA) – Entre janvier et septembre, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la République tchèque a atteint près de 900 millions de dollars dont 849 millions des exportations vietnamiennes, soit une hausse de 8,05% sur un an, selon l'Office tchèque des statistiques.

Les produits vietnamiens exportés vers la République tchèque ayant une forte croissance, sont tissus industriels (+86%), plastique et produits dérivés (+28%), jouets (+27%), vêtements et accessoires (exclus des vêtements tricotés, +21%), machines, équipements électriques et électroniques (+17%), automobiles et motocycles (+14%), chaussures et sandales (+12%), vêtements et accessoires tricotés (+11%).

Les produits tchèques expédiés au Vietnam ayant une hausse élevée sont locomotives et wagons, pièces attachées et équipements mécaniques (+224%), cuir (+100%), laine et tissus en poils d'animaux (+100%), produits en acier (+74%), jouets et équipements sportifs (+40%).

Jusqu’à la fin de septembre, le commerce extérieur de la République tchèque a atteint plus de 280,5 milliards de dollars, soit une baisse de 2,52% en glissement annuel. -VNA