Le poivre est l'un des principaux produits du Vietnam exportés vers le Royaume-Uni. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après avoir été fortement impacté par le COVID-19 pendant deux ans, le commerce entre le Vietnam et le Royaume-Uni s'est redressé, atteignant près de 6,6 milliards de dollars fin 2021, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.



En 2021, les exportations du Vietnam ont dépassé 5,7 milliards de dollars, en hausse de 16,4% sur un an, a indiqué le ministère, attribuant cette augmentation à l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA) qui est entré en vigueur en août 2020.



Une forte croissance a été observée dans les expéditions de fruits et légumes (67%), de café (17%), de poivre (49%), de fer et d'acier (1.269%), de jouets et équipements sportifs (19%).

Les importations en provenance du Royaume-Uni ont augmenté de 23,6 % pour atteindre près de 850 millions de dollars.



Le Vietnam a exporté plus de 4,8 milliards de dollars de marchandises vers le Royaume-Uni au cours des quatre premiers mois de 2022, les principales sources de revenus étant les produits aquatiques, le café, le poivre, la noix de cajou, le textile-habillement, les chaussures, le fer et l'acier, les téléphones, les ordinateurs, les machines, les jouets et équipements sportifs. -VNA