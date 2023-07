Phnom Penh, 6 juillet (VNA) - Les ressortissants cambodgiens constituent désormais le segment le plus en croissance du marché touristique vietnamien, a rapporté le Khmer Times.

Festival des lanternes à Hoi An du Vietnam (Photo : Khmer Times)

Avec une augmentation de 338 % au premier semestre, les touristes cambodgiens ont enregistré la plus forte croissance parmi les arrivées de touristes dans le monde au cours de l'importante période de reprise post-pandémique du pays.Les touristes cambodgiens ont été suivis de près par les touristes indiens, qui ont augmenté de 236 %. Le Laos s'est classé troisième en termes de croissance de la source du tourisme (117%), suivi de la Thaïlande (108%) et de Singapour (107%).La ville balnéaire centrale de Da Nang, l'ancienne ville de Hoi An, Da Lat - la ville aux mille fleurs dans les Hauts plateaux du Centre, Nha Trang, Vung Tau et "l'île paradisiaque des perles" de Phu Quoc font partie des Vietnamiens les plus appréciés destinations parmi les touristes cambodgiens. De nombreux Cambodgiens se rendent également régulièrement au Vietnam à des fins médicales.Selon le ministère cambodgien du Tourisme, le pays a accueilli environ 2,57 millions de touristes étrangers au premier semestre, connaissant une augmentation remarquable de 409% par rapport aux 506.762 arrivées de touristes au cours de la même période l'année dernière.La Thaïlande a pris la tête des arrivées de touristes étrangers au Cambodge de janvier à juin, suivie du Vietnam, de la Chine, du Laos et des États-Unis.Le ministère a indiqué que le Cambodge devrait accueillir 5 millions de visiteurs étrangers cette année, en hausse de 120 % par an.- VNA