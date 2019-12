En 2019, le nombre de nouvelles entreprises dans le secteur agricole, sylvicole et des produits aquatiques est de 2.756. Photo d'illustration : TCTC

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en 2019, le nombre de nouvelles entreprises spécialisées dans le secteur agricole, sylvicole et des produits aquatiques est de 2.756, soit une hausse de 25,3% sur un an, portant le nombre total à 12.581, en hausse de 36,23%.



Selon ce ministère, avec les effets de nombreuses politiques visant à encourager l'investissement dans l'agriculture et les zones rurales, l'industrie de transformation, la préservation des produits agricoles ont été progressivement améliorées. Un certain nombre de grands groupes économiques ont investi dans le processus de transformation.



Plus précisément, en 2019, 17 projets représentant un investissement total de plus de 20.000 milliards de dinars ont été mis en service. Depuis 2018, plus de 33.000 milliards de dongs ont été injectés dans 30 projets, contribuant à améliorer la qualité, la conception et la diversité des produits agricoles.



En 2019, la production agricole a rencontré de nombreuses difficultés en termes de productivité, de qualité, d'efficacité et de compétitivité. Toutefois, elle a maintenu une bonne croissance, de nombreux objectifs ayant même dépassé le plan. On estime que la croissance du PIB du secteur agricole devrait être d’environ 2,2%.



S’exprimant à la conférence bilan du secteur, tenue le 23 décembre à Hanoi, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong a fait savoir que les grandes groupes et entreprises ont accru leurs investissements, en particulier dans l'agriculture appliquant des hautes technologies comme Vinamilk, Nafoods, TH, Dabaco Vietnam, Masan, Lavifood, Ba Huan,…



Toujours selon Nguyen Xuan Cuong, son ministère, en collaboration avec les localités et les entreprises, procède à la construction de chaînes pour relier certains produits clés tels que chaînes de liaison des pangasius de haute qualité dans le delta du Mékong, chaîne de produits sylvicoles clés, chaîne de liaison de 10.000 riziculteurs du delta du Mékong...



De plus, l’élargissement du marché et la promotion commerciale ont également été ciblées, contribuant à renforcer les exportations dans les marchés dits «traditionnels» et potentiels.-CPV/VNA