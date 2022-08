Forte hausse des exportations de produits aquatiques vers la Belgique. Photo d'illustration: tongcucthuysan

Hanoï (VNA) - Au cours des sept premiers mois de 2022, les exportations de produits aquatiques vers le marché belge ont atteint 124,79 millions de dollars, en hausse de 74,32 % par rapport à la même période de 2021.



Selon les données de l’Office général des douanes, le chiffre d'affaires des exportations de produits aquatiques du Vietnam vers le marché belge en juillet 2022 a atteint 18,12 millions de dollars, en baisse de 8,63% sur un mois mais en hausse de 22,2% sur un an.



Pour les sept premiers mois de 2022, les exportations de produits aquatiques vers le marché belge ont atteint 124,79 millions de dollars, en hausse de 74,32 % en glissement annuel. Ainsi, depuis le début de 2022, le chiffre d'affaires des exportations de produits aquatiques du Vietnam vers la Belgique continue à maintenir un taux de croissance élevé.



Au cours des sept premiers mois de 2022, les exportations de nombreux produits aquatiques vietnamiens ont augmenté à la fois en volume et en valeur, notamment les crevettes congelées, +74,7 % en volume et +89,9 % en valeur; les pangasius, +40,7 % en volume et +92,5 % en valeur; le thon surgelé, +89,4 % en volume et +145,7 % en valeur;…



Selon les données de l'Agence européenne des statistiques (Eurostat), la part du Vietnam dans les importations belges de produits aquatiques est passée de 6,1 % au cours des 4 premiers mois de 2021 à 7,6 % au cours des 4 premiers mois de l'année 2022.



Dans les temps à venir, les exportations de produits aquatiques vietnamiens vers le marché belge devraient ralentir en raison de la baisse de la demande des consommateurs en raison d'une inflation élevée./.-CPV/VNA