Photo d'illustration: Internet Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) – Selon le Département général des Douanes, de janvier à novembre, le Vietnam a exporté 3,7 millions de tonnes de pétrole brut pour plus de 1,8 milliard de dollars, soit une hausse de 3,3% en volume et une baisse de 8,4% en valeur en un an.

Pour le seul mois de novembre, ce chiffre était de 330.000 tonnes, soit 154 millions de dollars, représentant une chute en un mois de 33,2% en quantité et de 30,9% en montant.

Ces 11 derniers mois, les importations nationales de brut ont connu une augmentation de 66,3% en volume et de 44,1% en valeur pour atteindre 7,44 millions de tonnes et 3,5 milliards de dollars.

Au cours de cette période, 9 millions de tonnes de pétrole ont été importées dans le pays pour 5,5 milliards de dollars, -16,1% en volume et -24,4% en valeur en un an. -VNA