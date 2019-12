Hanoi, 12 décembre (VNA) - Le secrétaire du comité du Parti de la ville de Hanoi, Hoang Trung Hai, a proposé que la ville continue de se concentrer sur la réforme administrative, l'amélioration de l'environnement des affaires et d’investissement, la levée des difficultés pour les entreprises, la promotion de l'innovation et de la créativité des start-up.

Supermarché Big C à Hanoi. Photo : VNA

Lors de la conférence de mise en œuvre du plan socio-économique de la ville, des prévisions des recettes et dépenses budgétaires en 2020, M. Hoang Trung Hai a hautement apprécié la mise en œuvre rapide du Comité populaire municipal.

Hoang Trung Hai a suggéré que la ville continue de mettre en œuvre des mesures pour restructurer l'économie, promouvoir l'attraction des investissements et dégeler les sources de capitaux. En particulier, la ville se concentre sur les domaines qui peuvent créer une nouvelle force motrice de développement, afin de créer une base solide pour atteindre l'objectif de croissance économique de la ville de 7,5% ou plus

En ce qui concerne la planification, le développement, la gestion urbaine et foncière et la protection de l'environnement, le secrétaire du comité du Parti de Hanoi a noté qu'en 2020, la ville continuera d'accélérer ses projets dans les infrastructures et technologie, en particulier les projets clés, de prévenir et combattre toutes sortes de crimes, en particulier les crimes organisés, de prévenir les maux sociaux tels que trafic et consommation de drogues pour assurer la sécurité et l'ordre social, apportant une vie paisible aux habitants de la capitale.

Le directeur du Service du Plan et de l’Investissement de Hanoi, Nguyen Manh Quyen, a déclaré qu'en 2020, Hanoi avait fixé un objectif de croissance du GRDP de 7,5% ou plus. Le revenu par habitant devra être supérieur à 126 millions de dongs. Le taux de couverture de l'assurance maladie devra atteindre 90,1%. Le nombre d'écoles publiques répondant aux normes nationales devrait augmenter de 104 écoles de plus et celui de communes reconnues pour atteindre les nouveaux critères ruraux augmenter de 15 communes ...

En 2019, Hanoï a obtenu des résultats encourageants. Le GRDP a augmenté de 7,62%, le plus haut de ces 4 dernières années, dépassant le plan. La croissance des exportations s'est maintenue à un niveau élevé. Les recettes budgétaires ont été bonnes. L'environnement d'investissement des entreprises a continué de s'améliorer. L'attraction des capitaux étrangers a continué d'augmenter, occupant le premier rang national. - VNA