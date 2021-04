Les délégués à la réception. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 16 avril, le président du Comité populaire de Hanoï, Chu Ngoc Anh, a reçu le vice-président de la Chambre de commerce nordique au Vietnam (NordCham Vietnam), Quist Thomasen.

Les deux parties ont parlé de la coopération commerciale entre les entreprises nordiques à Hanoï et des possibilités d'établir des relations entre Hanoï et les capitales des pays nordiques.

Hanoï salue toujours les entreprises nordiques qui veulent explorer son climat des affaires et sonder des opportunités économiques sur son sol, a affirmé le président du Comité populaire municipal, Chu Ngoc Anh.

Le président du Comité populaire de Hanoï, Chu Ngoc Anh (droite), et le vice-président de la Chambre de commerce nordique au Vietnam (NordCham Vietnam), Quist Thomasen. Photo : VNA

En plus, Hanoï encourage les entreprises nordiques à développer leurs activités dans des secteurs potentiels tels que le commerce, le tourisme, les villes intelligentes, l’e-gouvernement, les technologies vertes, les énergies et le développement durable, le transfert de technologies, l’emploi, la formation de ressources humaines et la culture.

Concernant l'amitié entre Hanoï et les capitales des pays nordiques, Chu Ngoc Anh a souligné que la capitale vietnamienne était prête à établir et élargir les relations de coopération, contribuant à approfondir les bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et les pays nordiques.

Le Comité populaire de Hanoï demandera à ses organes compétents de travailler avec des entreprises et localités en vue de signer des accords dans les temps à venir

De son côté, le vice-président de la NordCham Vietnam, Quist Thomasen, les entreprises nordiques avec leurs atouts dans des domaines tels que les villes vertes, les énergies renouvelables et le développement durable..., sont prêtes à partager leurs expériences avec Hanoï pour l’aider à développer une ville verte, à utiliser efficacement les énergies...

Quist Thomasen a par ailleurs suggéré à Hanoï de disposer de mécanismes spécifiques afin de faciliter sa coopération avec les entreprises nordiques. Il a également déclaré souhaiter que la NordCham ait l'opportunité de travailler avec les organes compétents locaux pour résoudre les problèmes liés au permis de travail pour les entreprises.

Enfin, Quist Thomasen a déclaré espérer que les expériences des pays nordiques contribueraient au développement de la capitale vietnamienne.-VNA