Hanoi (VNA) – Hanoi a publié un plan pour mettre en œuvre le projet «Promouvoir la participation directe des entreprises vietnamiennes aux réseaux de distribution étrangers jusqu’en 2030» afin de développer les marchés d’exportation et d’importation, et de garantir une croissance durable à long terme.

Production de vêtements à l’usine de chemises et de vestons de la compagnie générale May 10, à Sai Dông, arrondissement de Long Biên, Hanoi. Photo : VNA Production de vêtements à l’usine de chemises et de vestons de la compagnie générale May 10, à Sai Dông, arrondissement de Long Biên, Hanoi. Photo : VNA

Ce projet encourage les entreprises de Hanoi à participer fortement à la chaîne mondiale de production, d’approvisionnement et de distribution de marchandises, et à exporter par le biais de réseaux de distribution étrangers, afin de maximiser les avantages compétitifs des produits d’exportation de Hanoi.

Plus précisément, en 2024, la ville fournira des informations sur le marché à plus de 500 entreprises, et des conseils à plus de 100 entreprises pour améliorer leur compétitivité et leur capacité d’approvisionnement pour participer progressivement à la chaîne de valeur mondiale.

Hanoi aidera également plus de 100 entreprises à renforcer leurs capacités à participer au commerce électronique transfrontalier. Plus de 100 connexions et transactions seront organisées avec des réseaux de distribution étrangers. La ville soutiendra plus de 80 produits exportés vers les réseaux de distribution étrangers.

Pour ces objectifs, le Comité populaire de la ville de Hanoi mettra en œuvre de manière synchrone 8 groupes de tâches et de mesures. Des séminaires seront notamment organisés pour mettre en relations les échanges commerciaux entre les entreprises de production et exportatrices et les distributeurs étrangers.

Parallèlement, la ville organisera le programme de la Semaine des produits vietnamiens dans les réseaux de distribution étrangers et aidera les entreprises nationales à apporter des marchandises à exposer et à présenter lors des programmes de la Semaine des produits vietnamiens.

La ville enverra également des entreprises pour visiter les marchés d’autres pays pour se renseigner sur les deurs demandes et mettre en relation les distributeurs. Elle organisera des activités de connexion commerciale entre les entreprises vietnamiennes et les réseaux de distribution des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger et présentera des activités de promotion et de marketing destinées à la communauté vietnamienne à l’étranger.

En outre, la ville recherche et développe des mécanismes politiques pour encourager les entreprises de Hanoi à développer des systèmes de distribution sur les marchés étrangers.

Le directeur du Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Hanoi, Nguyên Anh Duong, a déclaré que la ville de Hanoi a publié des plans de promotion du commerce.

Selon lui, outre les activités régulières, il y aura plus de 60 grands événements organisés dans les pays, provinces, villes et à Hanoi, dont une dizaine dans d’autres pays, avec un budget total d’environ 180 milliards de dôngs.

Hanoi promouvra ses activités de promotion du commerce à travers les activités d’accompagnement des dirigeants de la ville et organisera des délégations spécialisées pour promouvoir ses activités commerciales à l’étranger en plus des activités dans les provinces, les villes et à Hanoi liées aux grands événements politiques majeurs à Hanoi et dans les localités. – NDEL/VNA