Hanoi (VNA) – Le Département de l’agriculture et du développement rural de la ville de Hanoi a récemment organisé une conférence autour des règles sur la sécurité sanitaire, la qualité des produits alimentaires et la quarantaine des plantes et animaux.

Nguyên Ngoc Son, directeur adjoint du Département de l’agriculture et du développement rural de la ville de Hanoi, lors de la conférence. Photo : VNP



Une bonne mise en œuvre de la réglementation alimentaire favorise l’exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques aux termes de l’Accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) et de l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP).



Ces dernières années, Hanoi a développé des zones de cultures à grande production au service de la consommation domestique et de l’exportation. Certains de ses produits agricoles sont en effet exportés tels que les longanes Dai Thanh du district urbain de Quoc Oai exportées vers les Etats-Unis, le riz organique Dong Phu vers l’Allemagne, les légumes Van Duc vers la République de Corée, les ananas roses vers la Chine.



La conférence visait à informer des potentialités, des règlements des marchés d’import-export de produits agricoles clés, des mesures d’amélioration de la sécurité sanitaire des produits agricoles, sylvicoles, et aquatiques afin qu’ils répondent aux exigences des marchés domestique et d’exportation.

Des experts du bureau SPS Vietnam présentent des mesures d’amélioration de la sécurité sanitaire et de la qualité des produits d’exportation. Photo: VNP





Lors de la conférence, des experts du bureau SPS Vietnam ont présenté quatre contenus utiles aux sociétés ou établissements de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques désirant exporter vers l’UE, la République de Corée, le Japon ;les potentialités, la demande, le goût des consommateurs de ces marchés ; le processus de contrôle des produits agricoles et denrées alimentaires de l’UE, le RCEP et les réglementations des marchés de la République de Corée et du Japon.

Des gestionnaires et experts en exportation de produits agricoles ont répondu aux questions des représentants des sociétés participant à la conférence. – VNP/VNA