Hanoï en automne. Photo: Trong Nam/Halo travel

Hanoi (VNA) - CNN a classé Hanoï comme l'une des meilleures destinations à visiter cet automne.Le tourisme en Asie est considéré comme lent à se redresser après la pandémie de Covid-19, en particulier au Japon. Cependant, le tourisme au Vietnam "est vraiment un point lumineux en ce moment", a déclaré Scott Keyes, fondateur de Scott's Cheap Flights, un site Web spécialisé dans les conseils sur les vols bon marché.Expliquant cela, CNN a rapporté qu'à Hanoï l'automne est considérée comme la plus belle des saisons, avec des températures clémentes et pas de pluies. Hanoï a beaucoup à offrir aux gourmets .CNN écrit : le cha ca de Hanoï est si célèbre qu'une rue porte le nom de ce plat. Le banh tom de Hanoï est aussi un plat à ne pas manquer"N'oubliez pas de vous promener dans le Vieux quartier avec ses rues historiques et de découvrir les bijouteries, les boutiques de tissus, les fleuristes. Ou en banlieue, où vous pourrez visiter le village de Dong Ngac qui est presque inchangé depuis des siècles. Si vous voulez une expérience encore plus spéciale, l'hôtel de l'Opéra près de l'Opéra de Hanoï est un bon choix dans cette belle capitale", a rapporté CNN. - CPV/VNA