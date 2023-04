Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Au premier trimestre 2023, les forces de Police municipale et les inspecteurs du Département des transports de Hanoï ont traité près de 75.000 cas d'infractions à l'ordre et à la sécurité du trafic routier, ferroviaire et fluvial, a déclaré le vice-président du Comité populaire de la capitale, Nguyên Trong Dông.



Le Comité municipal du Parti, le Conseil populaire municipal et le Comité populaire municipal ont dirigé la mise en œuvre synchrone et efficace de diverses mesures pour assurer l'ordre et la sécurité du trafic, afin de bien répondre aux besoins de déplacement de la population, en particulier pendant les vacances du Têt traditionnel 2023 (Nouvel An lunaire) et lors des événements politiques importants tenus dans la capitale.



Les forces compétentes ont traité des infractions pour conduite en état d'ébriété avec 18.310 cas, soit une hausse de 17.066 cas sur un an, des infractions détectées grâce au système de caméras avec 2.790 cas.



Toujours au premier trimestre 2023, il y a eu 130 accidents de la circulation à Hanoï, faisant 56 morts et 101 blessés, soit une baisse de 46 cas (26,14%) et de 37 décès (39,78%), mais une hausse de 16 blessés (18,82%) en rythme annuel.



Les autorités municipales ont ordonné à la Police municipale et au Département municipal des transports de mettre en œuvre le plan pour assurer l'ordre et la sécurité de la circulation et la fluidité des transports pour répondre aux besoins de déplacement de la population pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai 2023.



Il est nécessaire que le Département municipal des transports, la Police municipale, les Comités populaires des districts et arrondissements renforcent la gestion de la circulation, continuent à rechercher des solutions aux embouteillages, en élaborant des plans pour réduire la congestion, en particulier avant et après les prochaines vacances du 30 avril et du 1er mai.



Dans les temps à venir, les autorités municipales envisagent de continuer à ordonner à la Police municipale, au Département municipal des transports, aux Comités populaires des districts et des arrondissements de multiplier les patrouilles, les contrôles et la sanction des violations dans l'esprit de «respecter la loi pour édifier une culture de la circulation sûre». Il est en outre important de gérer de manière drastique et efficace les violations pour «conduite en état d'ébriété».



Hanoï s'attache également à traiter les infractions qui sont la cause principale des accidents de la circulation, notamment les excès de vitesse; le stationnement illégal; le non port du casque de moto; le non respect des feux de circulation. De plus, la ville poursuit le contrôle strict des camions surdimensionnés et surchargés….



Le Comité populaire de la capitale a ordonné à la Police de poursuivre en justice les cas de "violation des règles circulation" qui causent des accidents de la circulation.



Les autorités municipales exhortent également les médias à promouvoir des campagnes de communication pour sensibiliser les usagers de la route à la sécurité routière.



Il y a 24 ans, le 16 juillet 1999, l’UNESCO a attribué à Hanoï le titre de «Ville pour la paix».



Depuis les années 2000, la capitale vietnamienne s’est beaucoup agrandie. La capitale adopte une nouvelle allure: les gratte-ciel, centres commerciaux et boutiques modernes cohabitent avec les anciennes pagodes, résidences pluriséculaires ou autres patrimoines architecturaux.



«Ville pour la paix», ce titre est une fierté non seulement pour Hanoï mais pour tout le pays. La paix est une aspiration de l’Humanité, même si paradoxalement, le monde reste encore marqué par des conflits et des guerres atroces. La Constitution de l’UNESCO a écrit: «Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes et des femmes, c’est dans l’esprit des hommes et des femmes que doit être élevée la défense de la paix». -VNA