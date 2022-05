Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le service municipal du Tourisme, en collaboration avec la Compagnie générale de service de transport de Hanoï (Transerco), organise en mai des tours de ville gratuits en bus à impérial permettant aux délégués des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) de découvrir la capitale Hanoï.

Les bénéficiaires sont les invités, délégués, sportifs, entraîneurs et reporters vietnamiens et étrangers. Les navettes proposées toutes les 60 minutes, de 09h à 17h, traversent 25 rues avec 15 points d’arrêt qui sont des sites touristiques les plus connues de la ville dont l’Opéra de Hanoï, la cathédrale Saint-Joseph, le statue du roi Le Thai To, la tour du drapeau de Hanoï, le mausolée du Président Hô Chi Minh, le temple Quan Thanh, la pagode Tran Quoc, le musée Ho Chi Minh, la cathédrale Cua Bac, l’ancienne citadelle impériale de Thang Long, le Temple de la Littérature, la Maison centrale….

Les bus à toit ouvert desservent des visites panoramiques de la ville millénaire. Chaque véhicule dispose d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’un port de recharge USB, d’un réfrigérateur, d’un écran, d’un appareil photo et d’un casque d’audio guide multilingue pour les passagers étrangers.

De lundi à vendredi, les bus partent de la place Dong Kinh Nghia Thuc et les samedi et dimanche, de l’arrêt devant l’Opéra de Hanoï. -VNA