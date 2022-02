La Cité impériale de Thang Long. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Hanoï est déterminée à rouvrir progressivement toutes ses activités touristiques en 2022, axées sur le développement de produits touristiques basés sur le potentiel et les atouts de chaque zone.

Le centre-ville privilégie le développement de produits touristiques patrimoniaux, de tourisme culinaire, de shopping, de tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), de produits touristiques nocturnes.

Les arrondissements et districts suburbains privilégient le développement de produits touristiques culturels, festifs et spirituels ; du tourisme MICE ; du tourisme rural.

Les zones suburbaines privilégient le développement de produits touristiques de villégiature, de santé, d'aventure, du tourisme agricole et rural; du tourisme communautaire; tourisme culturel, festif et spirituel.

Le Comité populaire de Hanoï a défini sept tâches et solutions principales pour le développement du tourisme dans les temps à venir afin de s'adapter à la nouvelle normalité. La ville se concentre sur la garantie de la sécurité des destinations et des touristes avec les messages "Hanoï - une destination sûre", "Hanoï - voyager pour aimer".

La ville se penche également sur la construction de produits touristiques diversifiés, uniques et attractifs pour répondre aux nouveaux besoins du marché ; et sur l'amélioration de la qualité des produits touristiques et des destinations associées aux patrimoines, aux vestiges et aux villages de métier.

Des visiteurs au Temple de la Littérature lors du premier jour de réouverture. Photo: VNA

Le Comité populaire municipal ordonne d'accélérer la construction de rues touristiques culinaires uniques et de rues piétonnes selon des thèmes différents.

Pour diversifier ses offres, la ville élabore à titre expérimental certains modèles de développement du tourisme agricole et rural, du tourisme communautaire à Ba Vi, Son Tay, My Duc, Soc Son, Thuong Tin, Gia Lam, Dan Phuong, etc.

De nouveaux produits touristiques sont encouragés tels que le tourisme d'aventure, les vols en montgolfière et en parapente à Ba Vi, Chuong My, les circuits à vélo ou à pied, les visites de musées à Hoan Kiem et Dong Anh; les circuits à la découverte de l'architecture française à Hoan Kiem, Ba Dinh, etc.

La ville encourage également le tourisme d'expérience, le tourisme sportif, le tourisme de villégiature en combinaison avec les soins de santé, le tourisme "homestay" à Ba Vi, Son Tay, Soc Son, Thach That et Chuong My. -VNA