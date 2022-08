Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) - Les représentants du service de l’Industrie et du Commerce de Hanoi et de la société française Advanced Business Events (ABE) ont signé le 23 août un mémorandum avec sur la coopération dans le développement d'un réseau de haute qualité de production, d'approvisionnement et de consommation durables dans l'industrie aéronautique.

La directrice par intérim dudit service, Trân Thi Phuong Lan, a souligné la demande croissante de chaînes d'approvisionnement de produits et services dans l'industrie aéronautique en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam et à Hanoi en particulier.

Cérémonie de signature de mémorandum entre les représentants du service l’Industrie et du Commerce de Hanoi et de la société française Advanced Business Events (ABE). Photo: VNA



Elle a déclaré que la signature du protocole d'accord aidera Hanoi à développer un réseau de haute qualité de production, d'approvisionnement et de consommation durables dans l'industrie aéronautique.

La coopération contribuera également à créer un environnement favorable pour connecter les entreprises de Hanoi aux chaînes d'approvisionnement internationales de produits et services aéronautiques, les aidant à devenir des fournisseurs.

Elle a demandé à l'ABE d'aider à organiser une délégation de Hanoi pour assister à l'événement Aeromart Toulouse en France.

L'ABE devrait également travailler avec Hanoï pour organiser une série d'événements d'affaires et d'investissement entre les fournisseurs de produits et services aéronautiques à Hanoï avec le réseau mondial de production et d'approvisionnement de haute qualité dans l'industrie aéronautique, y compris l'Aero Expo Hanoi & Vietnam Forum Aéronautique 2023.

Le président d'ABE, Stéphane Castet, a déclaré que, forte de son expérience et de ses relations, la société sélectionnera les partenaires internationaux appropriés pour les événements. -VNA