Hanoi (VNA) - Hanoi a attiré près de 2,53 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) au cours des neuf premiers mois de 2023, conservant ainsi sa première position en matière d’attraction d’IDE au Vietnam, a déclaré l’Agence de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement.

Hanoi demeure la plus attractive des localités vietnamiennes pour les investisseurs étrangers. Photo d'illustration : VNA

Les IDE à Hanoi représentent près de 12,5% du montant des capitaux investis par les entreprises étrangèrs dans l’ensemble du pays et une hausse de 2,46 fois par rapport à la même période de l’année dernière.

Au cours de cette période, les investisseurs étrangers ont investi dans 54 des 63 provinces et villes sous l’autorité centrale.

La ville de Hai Phong est arrivée en deuxième position avec près de 2,21 milliards de dollars, soit 10,9% du stock d’IDE national et une hausse de 82,4% sur un an, devant Hô Chi Minh-Ville, la province de Bac Giang et la province de Binh Duong.

Entre-temps, Hô Chi Minh-Ville a attiré le plus grand nombre de nouveaux projets d’IDE, ceux recevant des fonds supplémentaires, ainsi que des transactions d’investisseurs étrangers visant à apporter des capitaux et à acheter des actions d’entreprises nationales, qui ont respectivement augmenté de 38,2%, 23% et 66,3%.

Parmi les 102 pays et territoires investissant au Vietnam au cours des neuf premiers mois, Singapour est le plus grand investisseur étranger avec plus de 3,98 milliards de dollars, soit plus de 19,7% du bilan national, mais en baisse de 15,2% sur un an.

Elle est suivie par la Chine (2,92 milliards de dollars, 14,5% du total, et en hausse de 94,9%) et le Japon (près de 2,9 milliards de dollars, 14,3% du total, et en hausse de 51%).

La Chine a enregistré le plus grand nombre de nouveaux projets (21,2 % du total), tandis que la République de Corée est en tête en termes de projets ayant augmenté leur investissement initial (26,7 %) et de nombre d’apports de fonds et d’acquisition d’actions.

L’Agence de l’investissement étranger a fait savoir qu’entre janvier et septembre, les capitaux décaissés pour les projets d’IDE ont progressé de 2,2% sur un an et de 0,5 point de pourcentage par rapport au bilan des huit mois, prouvant l’efficacité des mesures prises par le gouvernement pour faire face aux difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises.

Bien que les IDE enregistrés sur neuf mois, soit près de 20,21 milliards de dollars, aient diminué de 0,5 point de pourcentage par rapport aux huit premiers mois, ils sont néanmoins supérieurs de 7,7% à ceux de la même période de l’an dernier.

De plus, le capital supplémentaire a augmenté ces derniers mois par rapport aux premiers mois de l’année. Le nombre de projets existants qui ont relevé leur capital initial a également augmenté, démontrant la confiance des investisseurs dans l’environnement des investissements au Vietnam. – VNA