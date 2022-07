Devant l'immeuble ancien au numéro 51 rue Huynh Thuc Khang (district de Dông Da, Hanoï).Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Selon les récentes statistiques, Hanoï compte environ 2.000 immeubles vétustes. Jusqu’à maintenant, 70 investisseurs se sont portés volontaires pour participer à leur rénovation et reconstruction.

Au sujet du plan de rénovation et de reconstruction d'anciens immeubles, le directeur adjoint du Service de la construction de Hanoï, Mac Dinh Minh, a fait savoir que jusqu'à présent, la mise en œuvre suit toujours de près le plan N° 335/KH du 31 décembre 2021 du Comité populaire de la ville sur la rénovation et la reconstruction d'anciens appartements dans la ville de Hanoï - phase 1.

À ce jour, 70 investisseurs se sont inscrits pour participer à la rénovation d'anciens immeubles de la ville. Auparavant, les étapes d'inspection, de planification détaillée des projets de rénovation et de reconstruction des anciens bâtiments étaient réalisées par les investisseurs, cependant selon le décret N°69/2021/ND-CP du gouvernement daté du 15 juillet 2021, c’est maintenant l'État qui est en charge de ce travail, pour des résultats plus objectifs.

Maintenant, il y a six immeubles classés dangereux au niveau D qui doivent être reconstruits pour loger les habitants dans de bonnes conditions. Parmi eux, l'immeuble au numéro 51 rue Huynh Thuc Khang (district de Dông Da) a achevé la relocalisation des ménages hors des appartements dangereux. Il en existe cinq autres dans le district de Ba Dinh comme les bâtiments C8 dans l’ensemble de logements collectifs (ELC) Giang Vo, G6A dans le quartier de Thành Công A dans le quartier de Ngoc Khanh et certains ménages de l’ELC du ministère de la Justice, et de l’immeuble 148-150 Son Tây n’ont pas encore été reloger.

Selon le directeur adjoint du Service de la construction de Hanoï, la ville compte 2.000 anciens immeubles dont les autorités ont déjà achevé l'inspection de 126.

Concernant ces travaux, le ministère de la Construction vient d'émettre un ensemble de critères d'évaluation des résultats de l'inspection de la qualité des immeubles dans la ville de Hanoï.

Il s’agit de critères d'évaluation de la conformité du rapport d’inspection, d’arpentage des travaux, d'évaluation du niveau de dangerosité des composants de l'ouvrage, d'évaluation du niveau de danger de l’appartement, et d’évaluation des immeubles endommagés susceptibles d'être démolis. -CVN/VNA