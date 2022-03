Une bonne régulation du trafic par l'installation de davantage de feux de signalisation contribuera à réduire les embouteillages. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï a élaboré et publié un plan de réduction des embouteillages avec des objectifs clairs et des solutions concrètes pour cette année.En 2022, le Service des communications et des transports de Hanoï prévoit de désengorger complètement 8 à 10 points les plus embouteillés dans la ville. Parmi les solutions proposées, celle d'application de la haute technologie dans la gestion du trafic.En 2021, la capitale a traité 10 parmi les 37 points d'embouteillage grâce à l'action drastique de l'ensemble des services concernés ainsi qu'à la mise en exploitation d'une série de projets de transport importants. La circulation est devenue plus fluide sur les rues qui étaient souvent encombrées telles que Liêu Giai, Dào Tân, Dàm Quang Trung et Láng, grâce à la levée de glissières de sécurité, l'installation supplémentaire de feux de signalisation, le renforcement de la présence des policiers de la circulation pour la régulation du trafic aux heures de pointe.Pour sa part, l’arrondissement de Dông Da a déplacé six points d'attente de bus sur les routes Láng et Xa Dàn, à côté d’installer davantage de panneaux de signalisation et d'interdiction afin de réduire le risque de congestion et d'accidents de la circulation.