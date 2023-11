Un coin de la capitale Hanoi. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoi (VNA) - La capitale Hanoï a été récompensée comme « Ville attractive pour les startups et l'innovation », lors de la cérémonie de remise de villes intelligentes du Vietnam 2023 (4e édition) tenue jeudi 30 novembre à Hanoi.

Cette activité rentre dans le cadre de la conférence sur les villes intelligentes du Vietnam et d’Asie 2023 organisée par l'Association des logiciels et des services des technologies de l'information du Vietnam (VINASA).

Le prix vise à honorer et à encourager les provinces, les villes, les investisseurs immobiliers et les entreprises technologiques à prendre des solutions pour aider les zones urbaines à se développer de manière plus intelligente, plus durable et à apporter du confort aux gens, ainsi qu’a coopérer pour construire des modèles appropriés pour accélérer la construction et le développement de villes intelligentes au Vietnam, a déclaré le président de la VINASA, Nguyên Van Khoa, lors de la cérémonie.

Selon le vice-ministre de l'Information et des Communications, Nguyên Huy Dung, le développement urbain intelligent doit assurer un lien étroit avec le processus de transformation numérique local, sans séparation ni duplication, en vue des objectifs centrés sur les habitants.

Il est nécessaire de considérer les infrastructures urbaines d’information, les infrastructures numériques et surtout les infrastructures de données comme une infrastructure urbaine essentielle, une base pour la smartisation des infrastructures techniques et des infrastructures économiques et sociales. -VNA