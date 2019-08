Hanoï (VNA) - Une délégation de haut niveau de la ville de Hanoï conduite par le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Dao Duc Toan, a effectué une visite de travail au Myanmar, au Brunei et en Indonésie, du 28 juillet au 8 août.

Cette tournée visait à maintenir les visites régulières entre Hanoï et les capitales, les grandes villes des autres pays membres de l’ASEAN, afin de renforcer leur compréhension mutuelle, leurs liens d’amitié et de solidarité, leur coopération, notamment à l’horizon de 2020, année où le Vietnam assumera la présidence tournante de l'ASEAN.

La délégation hanoïenne au Myanmar. Photo: http://www.hanoimoi.com.vn



Au Myanmar, le 31 juillet, la délégation hanoïenne s’est entretenue avec U Phyo Min Thein, ministre en chef de la région de Yangon.

Dao Duc Toan a souhaité que cette visite contribue à l’amitié entre les deux pays et les deux villes. Il a informé la partie birmane de la situation du développement socio-économique de la ville de Hanoï, ainsi que de ses orientations de développement dans l’avenir.

De son côté, U Phyo Min Thein a déclaré que le Myanmar modifiait des textes juridiques pour attirer des investissements étrangers. Il a émis le souhait d'accueillir davantage d’investisseurs vietnamiens au Myanmar en général et à Yangon en particulier.

Soulignant que les potentiels de collaboration entre Hanoï et les villes du Myanmar étaient énormes, les deux parties se sont engagées à entretenir les visites régulières, à partager des expériences en matière de développement urbain, de tourisme, de préservation du patrimoine culturel…, et à échanger des informations sur les opportunités commerciales via l'ambassade du Myanmar au Vietnam et l'ambassade du Vietnam au Myanmar.

Au Brunei, le 1er août, les représentants hanoïens ont eu une séance de travail avec Haji Ali bin Mat Yassin, président du Conseil municipal de Bandar Seri Begawan.

Ce dernier a déclaré que cette visite spéciale, la première entre les deux capitales des deux pays, contribuerait à la promotion des échanges bilatéraux. Selon lui, Bandar Seri Begawan a pour objectif de devenir une ville ayant un système éducatif de haute qualité, l'une des 10 villes offrant la meilleure qualité de vie au monde, et de figurer parmi les 10 premières villes en termes de revenu moyen. Il a affirmé que dans son processus de développement, la capitale du Brunei souhaitait coopérer et partager ses expériences avec Hanoï.

Dao Duc Toan a affirmé que les expériences de Bandar Seri Begawan en matière de développement urbain seraient au centre de la coopération entre les deux villes dans les temps à venir. Il a demandé aux autorités de la capitale du Brunei de soutenir les activités de coopération bilatérale dans ce domaine.

En Indonésie, le 6 août, la délégation hanoïenne a rendue une visite de courtoisie à Sutanto Soehodho, gouverneur adjoint de Jakarta.

Sutanto Soehodho a déclaré que Jakarta représentait 70% du PIB national, mais la ville devait faire face à des problèmes liés à l’augmentation de la population, à la pollution de l’environnement, aux déchets plastiques et aux inondations. Il a exprimé le souhait de travailler avec Hanoï et les partenaires internationaux pour rechercher les initiatives et les politiques appropriées afin de les traiter efficacement.

La délégation hanoïenne rencontre Sutanto Soehodho, gouverneur adjoint de Jakarta (Indonésie). Photo: http://www.hanoimoi.com.vn



Les deux parties se sont félicitées des avancées des relations bilatérales depuis la signature d'un mémorandum sur l'amitié et la coopération en 2004. Elles ont également discuté des politiques en matière de gestion urbaine, de gestion de la population, de développement de l'éducation.

Ils ont convenu de multiplier les visites à tous niveaux et les échanges entre les habitants, de renforcer la coopération dans la culture et le tourisme et de partager les expériences en matière d’éducation, d’aménagement urbain et de transport. -VNA