Hanoi (VNA) – Un programme de promotion des entreprises, qui gère un espace de 1.000 m2 pour présenter des opportunités d’investissement, de réseautage d’affaires et de partenariat, a ouvert ses portes mercredi 27 septembre à Hanoi.

Ouverture de l'Espace de promotion, de présentation des potentialités, des opportunités d'investissement et de réseautage des entreprises. Photo: VNA

Co-organisé par l’Agence de promotion de Hanoi (HPA) et l’Association des jeunes entreprises de Hanoi (HanoiBA), l’événement visait à aider les entreprises et les investisseurs à présenter leurs atouts et leurs potentialités, et à présenter leurs produits et leurs besoins de coopération.



Bui Quang Minh, vice-président de HanoiBA, a déclaré que le programme reflète l’attention et le soutien des autorités envers le monde des affaires dans l’expansion de leurs opportunités commerciales et le développement socio-économique de la ville.

Les investisseurs s'échangent lors de l'événement. Photo: VNA



L’espace est divisé en plusieurs sections, avec environ 100 entreprises exposant leurs produits et services. Des activités de promotion culturelle et touristique ainsi que des séances de réseautage commerce-investissement seront également organisées à l’occasion.



Le programme devrait attirer près de 1.000 visiteurs, dont environ 750 responsables et officiels des provinces et des villes vietnamiennes et étrangères, ainsi que des investisseurs et des entreprises de 63 provinces et villes du pays. – VNA