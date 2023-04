Lors du séminaire "Potentialité et orientation du développement du tourisme de golf à Hanoï", tenu le 14 avril dans la capitale du pays. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Avec dix parcours de normes, le tourisme du golf à Hanoï est prometteur. Les responsables des établissements cherchent de nouvelles mesures de développement pour ce secteur lucratif.

Le marché du tourisme domestique et international est croissant. En effet, pendant les trois premiers mois de l’année 2023, Hanoï a accueilli 1,8 million de touristes étrangers, dont 800.000 jouant au golf. Rappelons que le Vietnam a été choisi, (par World Golf Award, qui récompense l'excellence dans le tourisme de golf), comme la meilleure destination où jouer au golf en 2019, 2021 et 2022.

Lors du récent séminaire Potentialité et orientation du développement du tourisme de golf à Hanoï, nombreuses ont été les mesures qui ont été abordées pour augmenter les dépenses, les expériences et les services réservés aux visiteurs. Organisé par le Service municipal du tourisme, l’événement a réuni des dirigeants de l’Administration nationale du tourisme, de l’Association du tourisme de golf de Hanoï et des agences de tourisme, terrains de golf et compagnies aériennes.

Potentialité du développement du tourisme de golf

Prononçant le discours d’ouverture, Nguyên Hông Minh, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, a confirmé la place du secteur touristique de Hanoï sur le plan international.

Selon lui, la ville ne cesse de se perfectionner en la matière : "Outre les services touristiques phares, le secteur de tourisme hanoïen met en priorité le développement de nouveaux produits, dont le tourisme golfique. Ce dernier contribue à attirer plus de touristes internationaux au Vietnam ainsi qu’à Hanoï, en particulier ceux venant des marchés clés, comme la R. de Corée, le Japon, les États-Unis, l’Europe", a-t-il souligné.

Partageant son avis, Pham Thành Tri, vice-président permanent de l’Association du tourisme de golf a indiqué que le pays était capable de développer le tourisme de golf, grâce à sa position géographique, soit une distance idéale avec des marchés de golf en croissance, sans oublier de préciser que le Vietnam est bercé d’un climat adéquat, permettant de jouer au golf toute l’année.

Pourtant, le tourisme golfique de Hanoï fait face à certains obstacles, comme le petit nombre de terrains de golf, des frais plus coûteux que d’autres pays et par rapport au revenu moyen des habitants ; ce qui entraîne la limite du nombre des touristes vietnamiens.

D’après Nguyên Hông Minh, un autre défi demeure : l’absence des mesures systématiques et professionnelles pour promouvoir des produits du tourisme golfique. Le dirigeant du Service du tourisme de Hanoï a ensuite proposé aux participants de discuter sur des mesures pour exploiter de façon efficace des points forts et potentialités pour que le tourisme golfique à Hanoï se distingue. Il a précisé des compétences et des manières de collaboration et de coopération entre les quatre parties prenantes : gérants des parcours de golf, agences de voyages, destinations et compagnies aériennes.

Faire croître les dépenses et la durabilité

Certaines agences de voyages ont indiqué les difficultés rencontrées, comme par exemple ne pas arriver à proposer des services appropriés quand les parcours sont pleins le week-end. De plus, les agences se penchent de plus en plus sur le développement durable à long terme de ce type de tourisme. Le représentant du terrain de golf Amber Hill, situé dans la province de Bac Giang, a estimé que la formation des caddys et l’amélioration des services joints - restauration et repos - devaient être privilégiées.

Le directeur des relations extérieures du terrain de golf Hoiana, dans la province de Quang Nam, a exprimé, quant à lui, le souhait que les visiteurs puissent jouer au plus grand nombre de terrains de golf possibles lors d’une seule visite du pays. "Il faut augmenter des expériences destinées aux clients à travers de la coopération entre des terrains", a-t-il souligné.

Selon le vice-président permanent de l’Association du tourisme de golf, il faut renforcer la connexion des informations, des échanges entre clubs de golf et parcours de golf à l’aide de la technologie.

Hà Van Siêu, vice-directeur général de l’Administration nationale du tourisme, a déclaré, de son côté, qu’"il faut rendre des potentialités réelles en analysant de façon détaillée le marché du tourisme de golf, bien connaître la demande de la clientèle, pas assez intéressée par les services annexes", a-t-il indiqué.

Il est vrai que le secteur du tourisme de golf à Hanoï est prometteur. Afin de le développer, il est nécessaire de prendre de bonnes mesures afin de retenir davantage de visiteurs et les inciter à de grosses dépenses. -CVN/VNA