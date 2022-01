Hanoi (VNA) – En 2022, Hanoi ambitionne d’accueillir de 10 à 12 millions de visiteurs, dont de 1,2 à 2 millions de visiteurs internationaux pour un chiffre d’affaires total de 28.000 à 36.000 milliards de dôngs.

Les visiteurs découvrent l'architecture française au cœur de Hanoi. Photo : VNA





Pour cet objectif, en 2022, Hanoi déploiera de nombreux nouveaux produits touristiques comme le circuit de promenade «L'architecture française au cœur de Hanoi», le circuit pour découvrir le vieux quartier en véhicule électrique, le circuit de découverte de Hanoi à vélo «VGreen bike tour», en améliorant de nombreux produits correspondant à ses avantages comparatifs.

La ville organisera également de nombreux groupes d'enquêtes touristiques dans les provinces et les villes pour aider les entreprises à créer de nouveaux produits.

Plus particulièrement, en 2022, la ville organisera de nombreux événements touristiques pour attirer les touristes dans la capitale comme le Programme touristique pour saluer la nouvelle année de 2022, le fête des cadeaux touristiques de Hanoi, le Festival du «Ao dài» de Hanoi prévu au 4e trimestre de 2022, le concours de sélection des ambassadeurs touristiques de Hanoi et des chansons du tourisme de Hanoi.

Hanoi profitera de l'occasion des 31es Jeux de l’Asie du Sud-Est (SEAGAMES 31) pour promouvoir et attirer le tourisme de la manière la plus efficace.

Touristes visitant le Temple de la Littérature, à Hanoi. Photo: VNA

En 2021, Hanoi devait accueillir 4 millions de touristes nationaux (équivalent à 53% des touristes nationaux par rapport à 2020 et à 36% du plan défini au début d'année). Le chiffre d’affaires est estimé à plus de 11.000 milliards de dông (équivalent à 40 % du chiffre d’affaires de 2020 et à 23% du plan fixé).

Cependant, le secteur touristique de Hanoi s’efforce toujours d’améliorer l'environnement touristique, en créant de nombreux nouveaux produits pour la reprise du tourisme, l'accueil des visiteurs internationaux.

En 2021, la ville a continué de recevoir de nombreuses évaluations positives de la part d'organisations touristiques, de magazines et de sites d'informations touristiques célèbres dans le monde.

Le site Web Trip Advisor a classé Hanoi au 2e rang dans la liste des 25 destinations touristiques les plus populaires en Asie et 6e dans la liste des 25 destinations touristiques les plus populaires au monde. Le magazine américain Time a élu la capitale Hanoi comme l'une des 3 destinations du Vietnam figurant dans le Top 100 des endroits les plus merveilleux du monde.

Le secteur touristique de la capitale a également signé de nombreux documents de coopération avec les provinces et les villes du pays pour renforcer les liens et créer les meilleures conditions pour les touristes et a mis en œuvre de nombreuses activités de formation pour améliorer la qualité des ressources humaines de ce secteur. – NDEL/VNA