Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang (2e, droite) et des délégués visitent l' espace de promotion des entreprises . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un espace de promotion des entreprises a été organisé le 27 septembre à Hanoï pour présenter des opportunités d’investissement, le réseautage d’affaires et les partenariats, réunissant environ une centaine d’entreprises participantes.

Co-organisé par l’Agence de promotion de Hanoï (HPA) et l’Association des jeunes entreprises de Hanoï (HanoiBA), ce programme a été honoré de la présence du vice-Premier ministre Tran Luu Quang.

L’objectif de cet événement est de présenter les réalisations en matière de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de la capitale, et de renforcer les activités de coopération, de promotion de l’investissement, du commerce, du tourisme et de l’agriculture entre les investisseurs étrangers et les entreprises de Hanoï ainsi que de tout le pays, a affirmé Le Tu Luc, vice-directeur de l’Agence de promotion de Hanoï.

Cet espace offre également une opportunité aux entreprises de Hanoï et d’autres régions de promouvoir leurs produits et de présenter leurs besoins de coopération avec des investisseurs nationaux et étrangers, a-t-il ajouté.

L’espace, d'une superficie d'environ 1.000 m2, présente les produits, services et modèles d'une centaine d'entreprises. Des activités de promotion culturelle et touristique ainsi que des séances de réseautage commercial et d'investissement sont également organisées à cette occasion.

Ce programme devrait attirer près de 1.000 visiteurs, dont environ 750 responsables et officiels des localités vietnamiennes et étrangères, ainsi que des investisseurs et des entreprises des 63 villes et provinces du pays. - VNA