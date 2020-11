Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Le Service de l’Industrie et du Commerce de Hanoï a organisé le 3 novembre un séminaire intitulé « Commerce électronique transfrontalier avec Amazon – Opportunités d’exportation pour les entreprises vietnamiennes ».



Lors du séminaire, Tran Thi Phuong Lan, directrice adjointe du Service municipal de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le commerce électronique transfrontalier était un moyen efficace pour les entreprises, notamment les PME, d'exporter leurs produits vers le marché mondial, en particulier dans le contexte de COVID-19.



A cause de l’épidémie de coronavirus, les exportations de plusieurs produits du Vietnam et, plus particulièrement, de Hanoï, rencontrent des difficultés, a-t-elle indiqué, précisant que de nombreux importateurs avaient reporté leurs commandes, outre un lent dédouanement en raison du renforcement de la prévention et du contrôle des maladies tant à l'exportation qu'à l'importation.



Au cours des 10 derniers mois de l’année, les exportations de Hanoï ont atteint 13,19 milliards de dollars, soit une légère hausse de 0,1% en variation annuelle, a indiqué Tran Thi Phuong Lan, ajoutant qu’il s’agissait de la plus faible hausse depuis 10 ans.



Lors du séminaire, les participants se sont renseignés sur les modèles et les tendances de développement des exportations via le commerce électronique. Ils ont également partagé des expériences tirées de la participation d’exportateurs vietnamiens à la plateforme de commerce électronique Amazon.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce, Amazon Global Selling, le groupe américain T&T, la banque SHB, l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï, ont saisi cette occasion pour présenter de nombreuses mesures d’assistances pour aider les entreprises vietnamiennes à exporter leurs produits à l’étranger. Les entreprises participantes ont reçu des informations précises pour présenter leurs produits sur Amazon.



Dans le but de promouvoir le commerce électronique en faveur des exportateurs, Tran Thi Phuong Lan a déclaré que Hanoï continuerait d'organiser des débats, des séminaires et des programmes de formation intensive sur l'exportation à travers le commerce électronique à l’intention des entreprises.



La capitale cherchera également à accélérer le développement des infrastructures de logistique au service des exportations de marchandises via le commerce électronique, a-t-elle affirmé, ajoutant que Hanoï travaillerait en outre avec Google, Alibaba, Amazon et d’autres grandes plateformes de commerce électronique pour organiser un colloque sur ce sujet.



Ce sont des solutions pratiques pour soutenir les exportateurs vietnamiens, lever des difficultés et créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes renforcent les exportations de marchandises via le commerce électronique et développent le marché des produits avatageux locaux, contribuant à stimuler la croissance économique, a souligné la responsable du Service de l’Industrie et du Commerce de Hanoï.



Selon Nguyen Thi Minh Huyen, directrice adjointe du Département du commerce électronique et de l'économie numérique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, le commerce électronique était un point brillant du panorama économique du Vietnam au cours des trois premiers trimestres de l’année, avec une croissance moyenne de 14%. La promotion du commerce électronique et de l'économie numérique est une condition décisive dans le contexte d'épidémie de COVID-19, a-t-elle souligné.

Nguyen Thi Minh Huyen a déclaré que ces derniers temps, le ministère de l’Industrie et du Commerce avait lancé de nombreuses solutions pour promouvoir les exportations via le commerce électronique. Elle a indiqué qu’à travers la plateforme Amazon, les entreprises vietnamiennes pouvaient accéder à des clients sur de grands marchés exigeants, tels que l’Amérique du Nord, le Japon ou l’Union européenne…



Les entreprises qui souhaitent augmenter leurs ventes sur la plateforme de commerce électronique Amazon, doivent la comprendre. Il s’agit d’une exigence urgente, a-t-elle souligné.



A cette occasion, un certain nombre d'entreprises ont présenté leurs produits lors d’une foire des produits d’exportations qui visait à soutenir les entreprises exportatrices. -VNA