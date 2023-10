Hanoi (VNA) - Le transport vert implique l'utilisation de méthodes de transport qui minimisent les émissions de CO2 et d'autres polluants nocifs dans l'environnement.

Hanoï autorise la mise en service de vélos publics et de vélos électriques pour répondre aux besoins de circulation des habitants de certains quartiers du centre-ville. Photo . VNA

Les transports verts utilisent l'énergie humaine, les énergies renouvelables, l'électricité, le gaz naturel comprimé... Des vélos, motos, voitures électriques et véhicules fonctionnent au GNC. Les véhicules utilisant l'énergie solaire et l'énergie éolienne... participent aux transports verts.



Dans ce contexte, développer les modes de transport verts pour remplacer progressivement les véhicules motorisés constitue non seulement une option pour le présent mais aussi pour l'avenir de la capitale.



Selon cette tendance, Hanoï a déployé tous ses efforts ces dernières années et obtenu des premiers résultats extrêmement significatifs. On peut citer en exemple le chemin de fer urbain Cat Linh - Ha Dong, dix lignes de bus électriques, et 4 de bus fonctionnant au GNC.



Parallèlement, Hanoï a autorisé l’exploitation de milliers de taxis électriques, la mise en service de vélos publics et de vélos électriques pour répondre aux besoins de circulation des habitants de certains quartiers du centre-ville.



Outre ces premiers succès, nombreux sont ceux qui pensent que Hanoï n’est pas qualifiée pour développer un modèle de transport vert, notamment en raison du manque de capitaux d’investissement et d’infrastructures techniques pour des bus et des trains propres, ainsi que du manque d’électricité…





Pour construire une Hanoï civilisée, moderne et habitable avec des transports verts, la ville doit multiplier les incitations pour encourager les entreprises de transport public à utiliser des bus alimentés au gaz naturel et à l'électricité.



En outre, le gouvernement et les autorités municipales doivent adopter davantage de politiques pour mobiliser les fonds privés dans le développement des chemins de fer urbains ainsi que d'autres types de transports verts. - VNA