Hanoi (VNA) - Le Centre de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) du Département du plan et de l’investissement de Hanoi a officiellement mis en service un portail pour soutenir les entreprises sur hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn.

L'interface du portail. Photo: congly.vn

Le portail présentera les politiques et les programmes du gouvernement et de la capitale pour soutenir les PME.Il devra permettre aux particuliers, aux organisations et aux entreprises de trouver des informations utiles pour les activités commerciales; chercher des occasions de coopérer avec des partenaires et de promouvoir des produits auprès des clients; ainsi que de rechercher un soutien technique et financier auprès d’experts et d’investisseurs.Ce dispositif sera également le lieu pour recueillir les avis des entreprises de Hanoi sur les questions à résoudre.Dans le même temps, cette adresse aidera à partager des connaissances, des matériaux, des expériences, des modèles de gouvernance d’entreprise comme références pour les PME dans le monde des affaires à Hanoi. - VNA