Hanoi (VNA) – La Semaine des produits OCOP (À chaque commune, son produit) de Hanoi et des provinces et grandes villes de 2022 a été lancé vendredi soir 22 juillet dans la capitale.

Ce programme, qui réunit les entreprises d’une trentaine de provinces et grandes villes, constitue un événement commercial clef de 2022, a déclaré le directeur du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoi (HPA), Nguyên Anh Duong.Cette manifestation met en relation les entreprises et les consommateurs et introduit les produits OCOP de Hanoi dans les points de vente de détails, a-t-il précisé.Elle devra également contribuer à la valorisation de la marque, à la préservation des villages de métiers, à la diversification des produits OCOP en association avec le tourisme local, à la promotion du développement agricole et à la construction de la nouvelle ruralité

Ouverture de la Semaine des produits OCOP (À chaque commune, son produit) de Hanoi et des provinces et grandes villes de 2022. Photo: VNA

Des produits OCOP s'arrachent comme des petits pains. Photo: VNA

Dans le cadre du Programme de promotion ciblé de Hanoi en 2022, le Département municipal de l’industrie et du commerce envisage de continuer à organiser dans les temps à venir de nombreux événements, dont des foires-expositions, pour promouvoir les marques et accélérer la consommation de produits d’autres localités.Hanoi créera des conditions favorables aux entreprises aux coopératives et aux foyers producteurs d’autres localités pour présenter leurs produits sur le marché municipal, contribuant à assurer l’approvisionnement de la capitale en biens essentiels, a déclaré Tran Thi Phuong Lan, directrice par intérim du Département municipal de l’industrie et du commerce.Le programme OCOP, lancé au Vietnam en 2018, vise à commercialiser les spécialités locales afin d’améliorer les revenus des agriculteurs, de promouvoir une production respectueuse de l’environnement et des méthodes traditionnelles. Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’avoir environ 6.500 produits OCOP étoilés en 2022, soit 1.100 produits de plus qu’en 2021. – VNA