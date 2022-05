Un festival du tourisme et de la gastronomie des villages d’artisanat de Hanoï a débuté le 20 mai au soir dans la rue Le Quang Dao, arrondissement de Nam Tu Liem, Hanoï.

La 2e édition du Forum de connectivité touristique entre Ho Chi Minh-Ville et 13 villes et provinces du delta du Mékong a eu lieu vendredi 20 mai dans la ville de Cao Lanh, province de Dong Thap (Sud).

La pagode Patum Wongsa Som Rong dans la province de Soc Trang (delta du Mékong) est l'une des plus belles et des plus grandes pagodes khmères de la région.