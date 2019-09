Le président du comité populaire municipal, Nguyen Duc Chung (droite) reçoit le 3 septembre l’ambassadeur indien Pranay Verma. Photo: hanoimoi



Hanoi (VNA) – Hanoï crée toujours des conditions favorables aux investisseurs, y compris des indiens, notamment dans l’édification de la ville intelligente, la technologie de l’information, l’éducation, la formation, le commerce et le tourisme.

C’est ce qu’a déclaré Nguyen Duc Chung, président du comité populaire municipal, en recevant le 3 septembre l’ambassadeur indien Pranay Verma qui est venu le saluer à l'occasion de sa prise en fonction au Vietnam.

Nguyen Duc Chung a souhaité que le diplomate indien remplisse ses missions durant son mandat au Vietnam, contribuant au développement des relations Vietnam-Inde et qu’il joue le rôle d’une passerelle entre Hanoï et la capitale indienne New Delhi.

Se déclarant réjoui du développement vigoureux des relations d’amitié des deux pays, Pranay Verma a affirmé que son pays était prêt à partager avec le Vietnam des expériences dans les domaines d’intérêt commun et à promouvoir la connectivité entre leurs localités.

L’ouverture des lignes aériennes directes reliant Hanoï à New Delhi et à d’autres villes indiennes favorisera les échanges et la connexion entre les deux parties, a-t-il souligné.

L’ambassadeur indien a également souhaité que la capitale vietnamienne envoie dans les meilleurs délais une délégation en Inde pour discuter des opportunités de coopération précise. -VNA