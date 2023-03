Hanoi (VNA) – La capitale vietnamienne Hanoi figure parmi les cinq destinations les plus sûres pour les femmes en Asie du Sud-Est, suggérées par Tripzilla, l’un des meilleurs sites webs de voyage de la région.

Des touristes étrangers au bord du lac Hoàn Kiêm. Photo: baodansinh.vn



Hanoi est une ville sûre et dont les habitants sont chaleureux et aimables, commente le magazine électronique basé à Singapour. Parmi les sites à absolument visiter, on retiendra la cathédrale Saint Joseph, le temple de la Littérature et le temple Ngoc Son au lac Hoàn Kiêm. Après une balade en ville, les visiteurs peuvent se détendre dans un café du vieux quartier pour déguster cette fameuse boisson vietnamienne.

Hanoi est également la ville parfaite pour les petits budgets. Une chambre d’hôtel de luxe coûte 3,5 millions de dôngs la nuit et la nourriture coûte environ 250.000 dôngs par jour.

Quatre autres villes figurent également dans cette liste à savoir Singapour, Bangkok (Thaïlande), Yogyakarta (Indonésie) et Kuala Lumpur (Malaisie). – VOV/VNA