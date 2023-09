Entretien entre des dirigeants de Hanoi et Pékin. Photo: VNA Entretien entre des dirigeants de Hanoi et Pékin. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi Dinh Tien Dung a exprimé des propositions visant à renforcer les liens entre les deux Partis, États et capitales dans les temps à venir, lors de son entretien le 27 septembre avec son homologue de Pékin, Yin Li.Dinh Tien Dung a suggéré de poursuivre les échanges de visites, en particulier celles au plus haut niveau, afin de continuer à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, ainsi que de donner une direction au développement sain et stable des relations Vietnam - Chine.Il a proposé de continuer à suivre les perceptions communes atteintes par les deux dirigeants du Parti et la Déclaration commune Vietnam - Chine, ainsi que les orientations des dirigeants afin de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, et d'encourager les localités à accroître l'amitié et la coopération mutuellement bénéfique.Il est nécessaire de cultiver les liens entre les deux capitales, en suivant efficacement le protocole d'accord sur la coopération entre Hanoi et Pékin signé en 2022 et d'autres protocoles d'accord entre leurs services. Les échanges seront accrus à tous les niveaux, pour organiser conjointement des activités marquant le 30e anniversaire de l'amitié entre les deux capitales.Pour sa part, le secrétaire du Comité du Parti de Pékin a déclaré que la visite des délégués de Hanoi était importante à un moment où les deux pays célèbrent le 15e anniversaire du partenariat de coopération stratégique intégrale et le 29e anniversaire du jumelage entre Pékin et Hanoi.Pékin, expérimentée dans la préservation des valeurs culturelles et historiques, le développement urbain avec son système ferroviaire urbain composé de 27 lignes, est prête à coopérer avec Hanoi dans ces domaines, a souligné Yin Li.Saluant la signature du protocole d'accord sur la coopération dans six domaines entre les deux capitales, Yin Li a également convenu de renforcer les échanges avec Hanoi, entretenant ainsi une base solide d'amitié entre les peuples.Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de six protocoles d'accord sur la coopération dans plusieurs domaines, à savoir la formation du personnel, l'urbanisme, les soins de santé, la préservation du patrimoine, les sports, le cinéma et les échanges de jeunes. -VNA