Le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh (droite) et l'ambassadeur du Kazakhstan, Yerlan Baizhanov. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, s'est réjoui du bon développement des relations de coopération entre Hanoï et Nur-Sultan en particulier, et entre le Vietnam et le Kazakhstan en général, lors de la réception pour l'ambassadeur de ce pays d'Asie centrale, Yerlan Baizhanov, dans la capitale vietnamienne.

Lors de la réunion, le maire de Hanoï a approuvé les propositions de coopération du diplomate kazakh et a exhorté le Kazakhstan à intensifier ses investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines d'intérêt commun tels que le tourisme, la construction et le développement urbain.

Pour sa part, l'ambassadeur kazakh s'est félicité du développement fructueux des relations d’amitié traditionnelle entre les deux nations à travers des visites de hauts dirigeants des deux pays.

Nur-Sultan et Hanoï ont établi leurs relations d’amitié et signé le mémorandum sur la coopération bilatérale dans divers domaines en 2012, a déclaré Yerlan Baizhanov, soulignant que c'était le bon moment pour élargir la coopération et accroître l'échange de délégations, ainsi que pour créer des conditions favorables aux investissements des entreprises vietnamiennes et kazakhes.-VNA