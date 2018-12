Le président du comité populaire de Hanoi Nguyên Duc Chung et le premier maire de la ville Leipzig, Torsten Bonew. Photo : KTDT

Hanoi (VNA) - Le président du comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung, a plaidé pour une coopération pragmatique entre Hanoi et Leipzig, lors de sa rencontre le 3 décembre avec Torsten Bonew, premier maire de cette ville allemande, en visite de travail au Vietnam.Le responsable de Hanoi a fait savoir que la ville accordait actuellement la priorité à la réforme administrative avec l’accent mis sur la construction de la ville intelligente, à l’amélioration des infrastructures et au développement des ressources humaines hautement qualifiées. Cependant, la capitale vietnamienne doit faire face à certains problèmes dus à l’urbanisation accélérée tels que les embouteillages et la pollution, a-t-il noté.Selon Nguyên Duc Chung, Hanoi a coopéré ces derniers temps avec les entreprises allemandes dans la mise en place d'un système de surveillance de l'environnement et d'un système d'approvisionnement en eau salubre pour la population et d’assainissement des eaux usées. Sur cette base, le président du comité populaire de Hanoi a exprimé le souhait que la coopération entre Hanoi et les localités allemandes dont Leipzig continue de se renforcer dans d’autres domaines à savoir l’éducation, le tourisme et le transfert de technologies.Torsten Bonew, pour sa part, s’est dit impressionné par le développement de Hanoi ces derniers temps. Leipzig, a-t-il déclaré, constitue l’une des villes à la croissance la plus rapide en Allemagne. Elle est prête à coopérer avec Hanoi pour régler les difficultés que rencontre la capitale vietnamienne dans le processus d’urbanisation, a souligné le premier maire de Leipzig. Il a également proposé aux deux parties d’élargir leur coopération dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. –NDEL/VNA