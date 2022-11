Cérémonie de signature du protocole d'accord entre Hanoi Livestock Breeding et GABelgimex. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) - Une délégation de Hanoï, conduite par le vice-président du Comité populaire de la capitale Nguyen Manh Quyen, a visité, le 2 novembre, la société GABelgimex spécialisée dans la production et la distribution de taureaux de race bovine 3B (Blanc-Bleu Belge) dans la Région wallonne (Wallonie) en Belgique.

Des taureaux 3B de GABelgimex. Photo: VNA

Le vice-président Nguyen Manh Quyen a fait l'éloge du soutien de GABelgimex à Hanoi au cours de la dernière décennie pour élever des taureaux 3B à haut rendement et apporter des revenus élevés aux agriculteurs.



En visitant sa ferme là-bas, Nguyen Manh Quyen s'attendait à ce que l'entreprise continue d'aider Hanoï dans le transfert de technologie pour développer des troupeaux de taureaux 3B dans les localités vietnamiennes et à Hanoï en particulier.

À cette occasion, la société par actions Hanoi Livestock Breeding et GABelgimex ont signé un accord pour poursuivre le processus de transfert de la race 3B et de la semence bovine au Vietnam afin de continuer à améliorer la qualité des troupeaux de vaches à Hanoï et dans d'autres provinces du fleuve Rouge.-VNA