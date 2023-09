Dinh Tiên Dung, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire du Comité du PCV de Hanoï (gauche), rencontre le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) de Guangzhou, maire de la ville chinoise, Guo Yonghang. Photo: laodong.vn

Selon Guo Yonghang, Hanoï et Guangzhou présentent de nombreuses similitudes en termes de culture, de commerce et de tourisme. Les relations de coopération entre les deux villes ont réalisé des progrès importants, notamment l'augmentation des échanges commerciaux et des investissements entre les deux villes. Il a invité les entreprises de Hanoï et d’autres localités du Vietnam à participer à des forums et expositions organisés par Guangzhou.De son côté, Dinh Tiên Dung a affirmé que le mémorandum de coopération entre les deux villes constituait une base importante pour renforcer leur coopération amicale, posant le cadre pour la mise en œuvre de projets et programmes de coopération à l'avenir…Hanoï créera des conditions favorables pour que les agences des deux parties coopèrent de manière efficace, a-t-il déclaré.Le même jour, la délégation de Hanoï a participé à un programme de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï en Chine. Elle a également assisté à la signature de mémorandums de coopération entre des entreprises vietnamiennes et chinoises dans plusieurs domaines tels que l'investissement, le commerce, le tourisme, la technologie…Toujours le 26 septembre, Dinh Tiên Dung a rencontré Yan Jiehe , fondateur et président de China Pacific Construction Group.Dinh Tiên Dung a affirmé que Hanoï créait toujours des conditions favorables pour attirer les investissements étrangers, en particulier la coopération en matière d'investissement dans la construction, afin de créer une percée dans le développement de ses infrastructures de transport.Saluant les valeurs, la réputation, la marque et l'engagement de la société chinoise, il lui a demandé de proposer des investissements dans un certain nombre d’ouvrages et de projets d'infrastructures à Hanoï. -VNA