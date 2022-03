Hanoi (VNA) – Le secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hanoi, Dinh Tiên Dung, a reçu mardi 15 mars à Hanoi l’ambassadeur des États-Unis Marc Evans Knapper à l’occasion de son nouveau mandat au Vietnam.

Vue de la réception à Hanoi, le 15 mars. Photo : kinhtedothi.vn

Informant le diplomate américain de la situation générale dans la capitale, Dinh Tiên Dung a souligné que Hanoi accordait toujours la priorité au développement de relations d’amitié et de coopération avec les localités américaines.

Ces dernières années, les relations de coopération entre Hanoi et les États-Unis ont obtenu des résultats positifs dans de nombreux domaines, notamment les investissements directs américains qui ont atteint 316,9 millions de dollars. Hanoi a également signé un programme de coopération de 2 ans (2017 et 2018) et au cours de la période 2019-2024 avec CNN pour promouvoir le tourisme hanoïen.

Pour la coopération décentralisée, en 2017, le Comité populaire municipal et l’autorité de l’État du Wyoming ont signé un protocole d’accord sur l’établissement de relations d’amitié et de coopération. Actuellement, Hanoi discute avec les autorités de Los Angeles de l’établissement et la promotion de la coopération bilatérale.

Hanoi souhaite promouvoir des relations d’amitié et de coopération avec des localités américaines dans les domaines tels que la santé, l’éducation, la culture, l’investissement, le commerce et la transformation numérique, la construction de la ville intelligente, a-t-il fait savoir.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Dinh Tiên Dung (droite) et l’ambassadeur des États-Unis Marc Evans Knapper, à Hanoi, le 15 mars. Photo : kinhtedothi.vn

De son côté, l’ambassadeur Marc Evans Knapper s’est réjoui de retourner travailler à Hanoi après 15 ans et d’être témoin des changements dans la capitale. Il a affirmé que la santé serait un pilier de la coopération entre les États-Unis et le Vietnam en général, et Hanoi en particulier.

En outre, les États-Unis continueront de coopérer dans la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19, notamment la coordination avec Hanoi pour la réouverture des écoles, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur Marc Evans Knapper a déclaré que les États-Unis souhaitaient aider à attirer les touristes et les investisseurs américains au Vietnam. Les États-Unis sont également disposés à coopérer avec le Vietnam dans la résilience au changement climatique et le développement des énergies renouvelables.

Il a également souhaité que Hanoi prolonge la durée de location du terrain pour l’hôtel Métropole, soutienne l’accélération du projet de construction de l’ambassade des États-Unis sur le nouvel emplacement.

Prenant note des propositions de l’ambassadeur américain, Dinh Tiên Dung a déclaré qu’il chargerait le Département municipal de la construction de se coordonner avec les agences compétentes afin de fournir un soutien maximal au projet de construction du nouveau siège de l’ambassade des États-Unis.

Le dirigeant a souhaité à l’ambassadeur Marc Evans Knapper un mandat réussi au Vietnam, et qu’il continue à jouer un rôle de passerelle pour renforcer davantage les relations entre le Vietnam et les États-Unis ainsi que celles entre Hanoi et les localités américaines. – VNA