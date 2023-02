Hanoï est l'une des plus belles destinations d'Asie du Sud-Est. Photo: Vietnamnet

Hanoï (VNA) - Récemment, le magazine The Travel a suggéré des destinations attractives en Asie du Sud-Est pour les touristes souhaitant découvrir la culture et de beaux paysages. La capitale vietnamienne figure sur cette liste.

The Travel présente Hanoï, qui s'est ouverte aux touristes dans les années 1990 et est aujourd'hui l'une des meilleures destinations pour ceux qui veulent se plonger profondément dans la culture vietnamienne. Les visiteurs peuvent trouver dans le Vieux quartier de nombreux hôtels, boutiques et restaurants.



Le Temple de la Littérature est l'une des plus belles œuvres architecturales de la ville. Le mausolée du Président Ho Chi Minh est également un lieu à ne pas manquer.



Lors des 29e World Travel Awards, Hanoï avait déjà reçu le prix World's Leading City Break Destination 2022. -CPV/VNA