Des visiteurs étrangers au Temple de la Littérature à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, le secteur touristique de la capitale Hanoi a obtenu une croissance impressionnante. Cependant, il est confronté à nombreux défis pour atteindre une reprise durable et rapide et dépasser les indicateurs de revenus, de nombre de visiteurs comme avant l'épidémie de Covid-19.

Lors du séminaire intitulé "Solutions principales pour accélérer la reprise et le développement du tourisme efficace et durable", organisé récemment par le Service du Tourisme de Hanoï, de nombreux experts et représentants des agences de voyage ont proposé des solutions concrètes pour stimuler le secteur du tourisme. De nombreuses opinions suggèrent que les produits touristiques doivent être approfondis et répondre davantage aux besoins des clients.

En 2023, l'objectif de la capitale d'accueillir 22 millions de touristes, dont 3 millions de touristes internationaux, est considéré comme "à portée de main".

Selon de nombreux experts, Hanoï doit continuer à innover ses produits touristiques de manière approfondie; promouvoir le développement du tourisme nocturne, afin d'attirer davantage les visiteurs nationaux et internationaux.

Hanoï devrait se pencher également sur la construction de produits de tourisme culinaire, le tourisme d'automne, développer et créer des produits de cadeaux uniques et spéciaux, a déclaré Ngo Thi Lan Phuong, directrice de la société par actions de voyages internationaux Kim Lien.

En outre, il est nécessaire de créer des conditions favorables pour séduire les visiteurs des marchés potentiels tels que l'Inde, les pays du Moyen-Orient, l'Indonésie, les Philippines, la République de Corée, etc.-VNA