Trân Thi Phuong Lan, directrice par intérim du service municipal de l'Industrie et du Commerce. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - L’industrie auxiliaire joue un rôle de plus en plus important pour l’économie de Hanoï, car l’approvisionnement local est l'un des facteurs clés des stratégies commerciales des entreprises multinationales. Depuis quelques années, la ville a mis en place de nombreuses mesures pour soutenir ce secteur phare.



En juin 2020, Hanoï a promulgué un règlement sur le soutien financier accordé à son industrie auxiliaire. L’objectif est de mettre en relation les entreprises de la ville et de grandes entreprises en Asie et dans le monde entier.



«La ville de Hanoï a publié la décision n° 11 pour soutenir les entreprises de l'industrie auxiliaire. Cela peut être des soutiens à la modernisation des infrastructures, à la labellisation et à l’accès aux progrès technologiques. Nous les aidons également à participer à des activités de promotion commerciale au Vietnam et à l’étranger et à entrer en contact avec des entreprises d’Asie et des pays développés tels que celles du G7», fait savoir Trân Thi Phuong Lan, directrice par intérim du service municipal de l'Industrie et du Commerce.

En 2022, Hanoï s’est fixé pour objectif de se doter d’environ 920 entreprises opérant dans l’industrie auxiliaire, dont environ 300 entreprises ayant une chaîne de production répondant aux normes internationales et aux exigences des multinationales installées au Vietnam. L'industrie auxiliaire devrait représenter environ 16 % de la valeur de l'industrie manufacturière de Hanoï. L'indice de développement de l'industrie auxiliaire devrait augmenter de plus de 11 %.

Pour y parvenir, la ville a pris 6 mesures concrètes qui consistent à attirer les investissements étrangers dans ce domaine, à aider les entreprises à devenir des fournisseurs crédibles au Vietnam et à l’étranger, à améliorer leur administration afin de mieux répondre aux exigences des multinationales, à soutenir leur transition technologique et à élaborer et publier annuellement des informations sur le secteur.



Ces mesures ont été bien accueillies par les entreprises de la capitale qui innovent elles-mêmes pour répondre aux critères des grands groupes étrangers, comme l’indique Nguyên Van Phong, directeur général adjoint du groupe Iintech.



«Nous fournissons une large gamme de produits dans les domaines de la mécanique, de l'automatisation et de la technologie. Nous sommes convaincus d'apporter une solution complète à nos clients. Iintech a investi dans un centre de recherche et développement pour fabriquer les meilleurs produits. Nous avons des machines modernes et un processus de contrôle de qualité très strict. En 2021, malgré l'impact de l'épidémie de Covid-19, Iintech a exporté des rouleaux pour convoyeur vers des marchés exigeants comme le Japon. De plus, nous exportons beaucoup de produits mécaniques vers l’Australie et les pays d’Amérique du Nord», précise-t-il.

Fin août dernier, le service municipal de l'Industrie et du Commerce a organisé le salon de l’industrie auxiliaire de Hanoï 2022. Cette manifestation a réuni plus de 250 stands de grandes entreprises vietnamiennes et étrangères. Certaines sont venues du Japon, de Chine, de Thaïlande ou encore de Malaisie. Organisé annuellement depuis 2017, ce salon présente des produits de qualité et offre aux entreprises de la ville des opportunités de trouver des partenaires étrangers.

“Hexegon est un leader mondial en matière de technologies de mesure et d'automatisation. Depuis plus de 10 ans, notre société a coopéré avec de nombreuses entreprises à capitaux étrangers, dont les entreprises électroniques et automobiles. En participant à ce salon, Hexegon souhaite présenter ses solutions technologiques aux entreprises vietnamiennes opérant dans l’industrie auxiliaire», fait savoir Lê Trung Hiêu, directeur général de Hexegon MI Vietnam.

Cette année, Hanoï a lancé des appels à investissement dans 43 parcs industriels. L’objectif est de proposer, dans un ou deux ans, des milliers d’hectares de locaux aux entreprises de l’industrie auxiliaire. - VOV/VNA