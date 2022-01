Hanoï (VNA) – Le service de la Culture et des Sports de Hanoï organisera de nombreuses programmes artistiques à l'occasion du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930) et du Nouvel An du Tigre 2022.

Un programme artistique intitulé "Confiance éternelle en le Parti", réunissant de nombreux artistes et chanteurs connus, sera retransmis le 3 février à la Radio La Voix du Vietnam et à la Télévision de Hanoï.

A la même occasion, les programmes "Le soleil de vérité" du Théâtre de chant, de danse et de musique Thang Long, "Le Parti nous donne le printemps" du Théâtre des arts du cirque et des variétés de Hanoi, "Printemps du pays" du Théâtre dramatique de Hanoï,

"Fête - Printemps - Nation" du Centre culturel de Hanoï, "Chanson printanière de la capitale" du Théâtre de cheo de Hanoï, seront également diffusé à la Radio et à la Télévision de Hanoï, sur la chaîne YouTube ou le portail électronique du Service municipal.

Par ailleurs, le programme "Printemps aimé" sera diffusé le 30 janvier 2022 sur les chaînes Style TV, Info TV... et le "Têt accueille le printemps", sur la chaîne de la Télévision Nhan Dan.

Face aux évolutions complexes du COVID-19, le président du Comité populaire municipal, Chu Ngoc Anh, a demandé de suspendre les fêtes printanières et les rassemblements de masse non essentiels. -VNA