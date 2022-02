Hanoi, 27 février (VNA) – La capitale vietnamienne Hanoi a récemment été élue sur la liste des meilleures destinations pour ceux qui aiment voyager seuls.

La cathédrale Saint-Joseph, à Hanoï. Photo: Tuoitre

Dans un article publié sur le site d’information américain BuzzFeed le week-end dernier, Hannah Loewentheil a compilé des commentaires autour du thème du voyage sur le forum Reddit pour lister les meilleures et les pires destinations lorsqu’on voyage seul." Hanoï est l’une des meilleures villes pour voyager seul, et aussi le meilleur choix en Asie du Sud-Est. Cette ville est pleine de charme, de culture, de convivialité, avec des prix raisonnables"; l’auteur de l’article a cité le commentaire de l’utilisateur dubz12 sur Reddit.Ce n’est pas la première fois que le Vietnam est élu destination idéale pour les voyages en solo.En août 2020, le pays avait également été élu par le magazine de voyage américain Travel Leisure comme l’un des 20 meilleurs pays pour voyager seul."Une aventure sans fin vous attend au Vietnam", avaient écrit les auteurs Skye Sherman et Elizabeth Preske de Travel Leisure à propos du Vietnam, classé 16e dans la liste.Ce magazine recommande également aux voyageurs en solo au Vietnam d’essayer de naviguer de la baie de Ha Long à celle de Bai Tu Long pour admirer l’un des endroits les plus célèbres au monde ; ou de réserver un circuit pour explorer Son Doong, la plus grande grotte naturelle du monde; de visiter Hoi An pour être submergé par le spectacle romantique des lampions illuminant la rivière Thu Bon pendant la pleine lune.Les voyageurs en solo peuvent aussi découvrir la culture et l’histoire de Hanoï, se promener tranquillement autour du lac Hoan Kiem ou visiter le musée des vestiges de la guerre à Hô Chi Minh-Ville, les tunnels de Cu Chi, manger au marché de Bên Thanh…Actuellement, le Vietnam prévoit de rouvrir complètement le tourisme dans la situation dite de "nouvelle normalité" à partir du 15 mars, après 2 ans d’arrêt de l’accueil des visiteurs internationaux à cause du COVID-19. – CPV/VNA