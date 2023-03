Hanoi (VNA) - En tant que centre touristique majeur, ainsi que point de transit pour les visiteurs vers d'autres provinces et villes, Hanoï occupe une position importante dans le développement touristique de la région Nord ainsi que de l'ensemble du pays.

Photo : VNA

Avec cette caractéristique, le secteur touristique de la capitale met en œuvre des activités d'association et de coopération touristiques avec les localités afin d'améliorer la capacité d'attraction des touristes, la qualité des services touristiques, ainsi que de développer des produits et de promouvoir l'image touristique.



De caractère interrégional, les produits touristiques ont toujours une connexion entre les destinations du centre-ville et des localités telles que Ha Long (Quang Ninh), Sa Pa (Lao Cai), Trang An (Ninh Binh), Moc Chau (Son La)…



Ces dernières années, le secteur touristique de la capitale a établi des liens et développé une coopération avec de nombreuses villes et provinces du pays, en se concentrant sur de nombreux domaines, dont le développement de produits touristiques.



En 2023, le secteur touristique de Hanoï se concentre sur le développement de produits touristiques, la construction d'un ensemble de produits pour stimuler la demande touristique via la connectivité du transport aérien. Hanoi a signé un programme de coopération pour le développement touristique entre Hanoï et les provinces de la région du Nam Bô occidental, du Delta du fleuve Rouge, de la région du Nord-Ouest et du Nord...

Photo : VNA



La directrice du Service du Tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, a également déclaré qu'en 2023, la ville mettra en valeur ses ressources pour développer des produits de liaison régionaux, développera le marché du tourisme du MICE (de l’acronyme anglais "meetings, incentives, conferences & exhibitions", tourisme de week-end, développement de produits de tourisme urbain, de tourisme maritime et insulaire, de tourisme de santé, de tourisme éducatif...



En 2023, Hanoï vise à créer un développement intégral du tourisme en termes d'échelle, de qualité de services, de quantité et de qualité des visiteurs, en assurant la durabilité, en maintenant son rôle de pôle touristique du pays. La ville vise 22 millions de touristes, dont 3 millions d'internationaux. La publicité est considérée comme l'une des solutions prioritaires pour attirer les visiteurs. Le secteur s’intéresse également à la coopération avec des localités de tout le pays pour promouvoir son image.



Parallèlement, Hanoï a diversifié les formes de promotion du tourisme sur les sites Internet, les plateformes de réseaux sociaux (YouTube, Facebook...), les systèmes d'information de masse.



Hanoi, en collaboration avec les grandes provinces et villes, notamment les principaux marchés du Nord, du delta du fleuve Rouge, de la région Centre, de Ho Chi Minh-Ville et des provinces du Sud... organise des visites de délégations en vue d’explorer les destinations touristiques et élaborer des circuits attractifs, uniques et fortement connectés.



Le service municipal du Tourisme soutient les activités de promotion, présente les produits touristiques des localités telles que Journée culturelle des provinces et des villes à Hanoi, Festival d’Ao dai et du tourisme de Hanoi, Foire du tourisme international du Vietnam (VITM Hanoi)…



L'effet apporté par la coopération dans le développement touristique s'est confirmé depuis de nombreuses années. Les voyagistes ont lancé de nombreux produits touristiques de qualité et attrayants, contribuant à promouvoir les caractéristiques culturelles, culinaires et pittoresques des localités, dont Hanoï.



Le nombre de touristes dans la capitale ainsi que dans les localités environnantes a considérablement augmenté. Hanoï s'affirme de plus en plus comme une destination sécuritaire, conviviale, de qualité et attrayante. - VNA