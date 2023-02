Hanoi (VNA) – Le Département du tourisme de Hanoi a récemment publié le Plan n°29/KH-SDL portant sur la mise en œuvre des activités de coopération avec les provinces et les villes en 2023 afin de développer le tourisme.

Photo d'illustration: diendandoanhnghiep.vn



Il échangera régulièrement des informations sur la situation des activités touristiques, les marchés et les politiques touristiques avec les localités. Il coopérera également avec d’autres localités afin d’organiser des enquêtes et des programmes d’échange.

En 2023, le secteur touristique de Hanoi valorisera les ressources locales pour développer des produits de liaison régionale, le marché du tourisme MICE (réunions, congrès, conventions et voyages de gratification) et des produits du tourisme urbain, maritime et insulaire.

De plus, il créera des itinéraires touristiques reliant les provinces et les villes à Hanoi. Il invitera les localités à participer au programme de relance du tourisme domestique à Hanoi en 2023, en mettant l’accent sur la promotion des produits touristiques au départ de Hanoi.

Hanoi participera activement aux activités de l’Année nationale du tourisme - Binh Thuân 2023. Elle s’efforcera de promouvoir des images touristiques, des destinations et de nouveaux produits touristiques d’autres provinces et villes sur les médias tels que les sites Internet, les plateformes de réseaux sociaux (YouTube, Facebook…), les systèmes d’information de masse et les lignes d’assistance aux touristes.

La directrice dudit département Dang Huong Giang a déclaré que son établissement se coordonnerait avec d’autres provinces et les villes pour organiser des délégations de famtrip et de presstrip, des équipes de tournage, de photographes et de youtubeurs pour visiter et sonder les destinations touristiques visant à promouvoir l’image de la destination et à créer des circuits attractifs, uniques. – NDEL/VNA