Le tunnel Lê Van Luong – Rocade 3. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Hanoï compte encore 32 points chauds aux heures de pointe. Les autorités municipales ont pris des mesures concrètes pour réduire les embouteillages, dont la construction de tunnels.

Un certain nombre de projets ont été mis en service pour désengorger des points d’embouteillage à Hanoï.

En 2016, Hanoï a mis en service deux tunnels aux points d'intersection des rues Trung Hoa et Thanh Xuân (arrondissement de Thanh Xuân), contribuant à la réduction des embouteillages.

D'un coût total de 1.087 milliards de dongs (49,4 millions de dollars), l'intersection de Trung Hoa a été achevée après 18 mois de travaux.

Le tunnel de Thanh Xuân, lui, a représenté un investissement de plus de 551 milliards de dôngs, soit l'équivalent de plus de 26 millions de dollars. Long de 980 mètres et large de 14 mètres, il comprend quatre voies.

Nécessitant 467 milliards de dôngs (plus de 22 millions de dollars), le tunnel Kim Liên – Xa Dan, reliant les rues de Trân Khat Chân, Kim Liên et Xa Dan, a été ouvert à la circulation en 2009. Long de 140 mètres, il comprend quatre voies.

Ce mercredi 5 octobre, le tunnel Lê Van Luong – Rocade 3 a été inauguré, après près de deux ans de travaux. Représentant un coût total de 698 milliards de dôngs, il fait une longueur de 475 m. Il est l'un des ouvrages clés pour fluidifier le trafic dans la capitale, notamment au point d’intersection des rues Le Van Luong, To Huu et Khuat Duy Tien (Rocade 3).

Le 10 octobre, Hanoï mettra également en chantier le tunnel Kim Dông – Giai Phong, d'un fonds de près de 600 milliards de dôngs. D’une longueur totale de 890 m, il comprendra quatre voies. Une fois mis en service, en 2025, ce tunnel aidera à éviter les interruptions lors du franchissement des voies ferrées ou des intersections encombrées et compliquées.–VNA