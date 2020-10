Hanoi (VNA) - Hanoi a publié un plan de mise en œuvre d’un projet de développement de produits industriels clés pour la période 2021-2025, avec un coût estimé à 200 milliards de dôngs (8,63 millions de dollars).

Une chaîne de production de la compagnie des produits plastiques de Hanoi. Photo: VNA

La ville s’est fixé pour objectif d’avoir 150 à 180 produits reconnus comme produits industriels clés d’ici 2025, a déclaré le Département de l’industrie et du commerce de Hanoi.Les entreprises spécialisées dans les produits industriels clés devraient alors représenter la moitié de la valeur de la production industrielle totale de la capitale et 25% de ses revenus d’exportation.Quelque 200 entreprises bénéficieront chaque année d’incitations de la part de la ville. Leurs marques seront promues sur les marchés nationaux et étrangers et les entreprises seront encouragées à appliquer des technologies et des équipements de pointe dans le but d’augmenter leur capacité et leur intégration internationale.D’ici 2025, Hanoi assistera à la naissance de grands fabricants de produits industriels disposant d’une compétitivité sur la scène étrangère et jouant un rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ils devront aussi jouer le rôle de moteur pour les petites et moyennes entreprises de la ville dans le même domaine.Pour atteindre les objectifs fixés, la capitale devra sélectionner des produits clés appropriés et renforcer les promotions commerciales.Les autorités locales déploieront également des efforts pour améliorer l’environnement des affaires pour les grandes entreprises industrielles et apporteront un soutien à l’application de la science et de la technologie et au développement des ressources humaines.- VNA