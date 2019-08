Hanoi, 6 août (VNA) - À la fin du mois de juillet 2019, Hanoï comptait 3.499 établissements d'hébergement avec 60.812 chambres, selon le service municipal du Tourisme.

La Maison centrale est une des destinations les plus fréquentées de la ville. Photo: VNA



Sur ce chiffre, seuls 564 établissements ont été évalués, offrant 22.749 chambres, 67 hôtels de trois à cinq étoiles et sept condotels de quatre à cinq étoiles.



La capitale est devenue une destination de choix pour les voyageurs nationaux et étrangers au cours des dernières années, et elle s'efforce toujours de s'affirmer comme une véritable plaque tournante du tourisme.



Hanoi a accueilli plus de 2,4 millions de touristes et a empoché plus de 8.000 milliards de dongs (345,2 millions de dollars) de services touristiques en juillet, en hausse de 9,5% et 31,5% par rapport au même mois en 2018.



Les statistiques publiées par le service municipal du Tourisme montrent que sur le total des vacanciers, plus de 460.000 étaient des étrangers, ce qui représente une augmentation de 9,6% par rapport à l'année précédente.



Au cours des sept premiers mois de 2019, plus de 16,7 millions de personnes, dont 3,7 millions d'étrangers, ont choisi Hanoi comme destination pour leurs vacances, en hausse de 9,2% et de 8,9% respectivement. Les recettes touristiques totales ont été estimées à 57.700 milliards de dongs (2,4 milliards de dollars), en hausse de 28,8%.



En juillet, 64,2% des chambres d’hôtel étaient utilisées, en hausse de 2,87% par rapport au même mois de l’année dernière, mais en baisse de 3,2% par rapport à juin. Le taux d'occupation des hôtels quatre et cinq étoiles était d'environ 80%.



La ville aspire à 29 millions de touristes et réalise un chiffre d'affaires de 103.000 milliards de dongs (4,42 milliards de dollars) cette année.



Son objectif est d'accueillir 30 millions d'arrivées de touristes, dont 5,7 millions d'étrangers, en 2020, et d'atteindre une croissance annuelle de 8 à 10% dans le secteur. Son chiffre d'affaires touristique devrait atteindre 120.000 milliards de dollars (5,16 milliards de dollars) en 2020 et augmenter de 15 à 17% par an. - VNA