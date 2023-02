Hanoi (VNA) – Fort du succès de nombreux modèles de production agricole biologique, le secteur agricole de Hanoi a affirmé une tendance inévitable vers une agriculture durable et respectueuse de l’environnement, une prémisse importante pour exporter ses produits agricoles biologiques vers l’Europe.

Photo: nongnghiep.vn

Après trois ans de mise en œuvre du projet d’agriculture biologique, jusqu’à présent, la production agricole biologique du Vietnam a connu un développement vigoureux, a déclaré le vice-président de l’Association d’agriculture biologique du Vietnam (VOAA), Trân Ngoc Thanh.



Les produits agricoles biologiques vietnamiens sont désormais présents dans plus de 180 pays et territoires, notamment l’Europe, réalisant un chiffre d’affaires à l’exportation de 335 millions de dollars par an, a-t-il fait savoir.



La VOAA a organisé pour la sixième fois consécutive la participation des entreprises vietnamiennes au BioFach, le plus grand salon mondial de l’alimentation biologique, du 14 au 17 février 2023 à Nuremberg, en Allemagne.



Cet événement commercial qui a attiré 2.000 pavillons de près de 100 pays, est très important pour les acteurs du secteur au cours duquel producteurs, fabricants, clients, fournisseurs, partenaires ou simples visiteurs peuvent se rencontrer.



Elles ont présenté une large gamme de produits tels que le poivre, la noix de cajou, la cannelle, le café, le riz à la noix de coco, la soupe de nouilles bio, la sauce chili à l’ail, l’huile de noix de coco, dont beaucoup ont obtenu des certifications internationales JAS Control Union Certifications, Bio Trade, USDA Organic, For Life, Global Gap.

Le chef adjoint du bureau de coordination du programme de construction de la nouvelle ruralité de Hanoi, Nguyên Van Chi, a fait savoir que la rencontre B2B s’est déroulée de manière très efficace avec la participation à la fois de vendeurs et d’acheteurs non seulement allemands mais aussi péruviens, turcs, néerlandais et espanols.

Hanoi s’est mise en relation avec 100 entreprises, supermarchés et clients en Allemagne. Il s’agit d’une opportunité prometteuse pour les produits agricoles biologiques de Hanoi, apportant des opportunités d’exportation de produits agricoles de Hanoi sur le marché allemand.

Avec la tendance au développement, la consommation de produits biologiques combinée aux avantages de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), les produits agricoles biologiques vietnamiens disposent d’un fort potentiel et de grandes opportunités d’accroître leur visibilité à l’international et leur accès au marché mondial. – VNA