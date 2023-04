Des fonctionnaires soutiennent les habitants à effectuer les formalités administratives au Comité populaire du district de My Duc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La capitale vietnamienne Hanoï a obtenu plus de 43,9 points sur 80 dans l'Indice de performance de la gouvernance et de l'administration publique au niveau provincial au Vietnam (PAPI) 2022, qui vient d'être publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) le 12 avril.

Ce score lui a permis d'être classée parmi les 16 localités avec des scores élevés compris entre 43,44 et 47,88. Parmi les huit critères examinés, la capitale a obtenu le score le plus élevé dans "procédures de l'administration publique" avec 7,31 sur 10, puis dans "prestation de services publics" avec 7,22 et enfin dans "contrôle de la corruption dans le secteur public" 6,8.

Selon le Service municipal des affaires intérieures, la ville de Hanoï se classe au 12e rang national, en recul de deux places par rapport à 2021.

Pour que Hanoi améliore son classement dans l'indice de performance de la gouvernance et de l'administration publique au niveau provincial au Vietnam (PAPI), le docteur Dang Hoang Giang, directeur adjoint du Centre d'étude sur le développement et le soutien communautaire (CECODES), a exhorté la ville à renforcer ses performances dans tous les aspects liés à la performance administrative, notamment l'éducation à la transparence dans la gestion foncière, les services publics en ligne, la gestion de l'environnement.

Le Service des affaires intérieures de Hanoï fera un rapport sur les acquis et les lacunes, et proposera au Comité populaire municipal d'élaborer un plan d'amélioration de l'indice PAPI en 2023, a déclaré son directeur adjoint Mai Xuan Truong.

Évaluation de la qualité de service des fonctionnaires au Comité populaire de l'arrondissement de Ba Dinh. Photo: VNA





L'indice de performance de la gouvernance provinciale et de l'administration publique (PAPI) du Vietnam est un outil de suivi des politiques qui évalue les expériences des citoyens et leur satisfaction en matière de gouvernance, d'administration publique et de prestation de services publics.

Après le projet pilote initial en 2009 et une enquête plus large en 2010, l'enquête PAPI a été mise en œuvre à l'échelle nationale chaque année depuis 2011.

Pour le rapport PAPI 2022, 16 117 citoyens sélectionnés au hasard ont été interrogés. Au total, 178 243 dans tout le pays ont été directement interrogés pour le PAPI depuis 2009.

Le rapport PAPI 2022 fournit une source de données fiables et fondées sur des preuves permettant aux autorités centrales et locales d'examiner leurs performances dans les domaines clés de la gouvernance, de l'administration publique et de la prestation de services publics, a déclaré la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Ramla Khalidi, lors de la cérémonie d'annonce du rapport de l'indice PAPI 2022 tenue le 12 avril.

L'administration publique au niveau provincial au Vietnam (PAPI) mesure huit dimensions : la participation aux niveaux locaux, la transparence, la responsabilité verticale, le contrôle de la corruption, les procédures administratives publiques, la prestation de services publics, la gouvernance environnementale et l'e-gouvernement. Le PAPI est le fruit d'une collaboration entre le Centre d'études sur le soutien et le développement communautaires (CECODES), le Centre de recherche et de formation du Front de la patrie du Vietnam (VFF-CRT), la société par actions Real-Time Analytics et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Au cours de ses 14 années d'existence, le PAPI a été généreusement financé par le gouvernement espagnol de 2009 à 2010 ; la Direction suisse de la coopération et du développement (DDC) de 2011 à 2017 ; le Département des affaires étrangères et du commerce (DFAT) d'Australie de 2018 à 2025 ; l'ambassade d'Irlande de 2018 à 2023 ; les Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam depuis 2009. -VNA