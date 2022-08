Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le comité du Parti de Hanoï vient de promulguer le plan d'action N°16-CTr/TU visant à accélérer la mise en œuvre de la Résolution N°15-NQ/TW du 5 mai 2022 du Bureau politique sur «Orientations et tâches de développement de la capitale Hanoï d’ici 2030, vision jusqu'en 2045".

Concrètement, d'ici 2030, Hanoï va prendre la tête dans l'achèvement du processus d'industrialisation et de modernisation ; être le centre et la force pour promouvoir et diriger le développement du pays ; avoir une compétitivité régionale et internationale, comparable à la capitale des pays développés de la région. D'ici 2045, Hanoï va devenir une ville mondialement connectée, civilisée, moderne et créative ayant un niveau et une qualité de vie élevés.

Le plan d'action a définit clairement les objectifs, exigences, groupes de critères d'ici 2030 et huit tâches et solutions clés pour créer une grande cohérence dans la conscience et l’action des autorités et populations de la capitale.

L'une des tâches importantes est de promouvoir le développement durable et rapide de l’économie municipale sur la base de la restructuration économique associée au renouvellement du modèle de croissance, en mobilisant et en utilisant efficacement toutes ses ressources.

La ville se concentre également sur le développement du secteur culturel et du tourisme en un secteur économique de pointe, la restructuration et l'amélioration de l'efficacité du secteur agricole.

Une tranche de la ligne de métro Cat Linh-Ha Dong à Hanoï. Photo: VNA

Le comité municipal du Parti créera des conditions favorables à consolider et améliorer l'efficacité d'opérations des entreprises publiques, du système des institutions de crédit et du système des fonds financiers.

Un autre tâche est de perfectionner l'écosystème des startups d'innovation, à promouvoir la recherche, le transfert, l'application, le développement des sciences et technologies afin de créer une nouvelle force motrice de développement. -VNA